Три людини отримали травми в результаті зіткнення легкового автомобіля і машини швидкої допомоги у Львові.

– ДТП сталася 27 січня близько 1.30 на перехресті вулиць Липинського та Промислової. Як попередньо встановили поліцейські, зіткнулися карета швидкої допомоги та легковий автомобіль Опель Корса. В результаті зіткнення тілесні ушкодження отримали водій карети швидкої допомоги та двоє її пасажирок, – сказано в повідомленні Нацполіціі.

Потерпілі доставлені в лікарню.







У Львові зіткнулися швидка та легковик – троє постраждалих / 2 фотографии

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Поліція встановлює причини і обставини аварії. За вказаним фактом відкрито кримінальне провадження за ознаками порушення правил безпеки дорожнього руху.

Раніше у Дніпрі на вулиці Маршала Малиновського зіткнулися три легкових автомобілі, двоє людей загинуло.

Джерело: Нацполіція Львівської області