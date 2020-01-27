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Факти / Україна

У Сумській області школи закривають на карантин

У Сумській області через загрозу грипу призупинено навчальний процес у 15 школах.

Про це розповів начальник обласного управління охорони здоров’я Дмитро Кравцов на апаратній нараді в Сумській облдержадміністрації.

– Задля уникнення спалаху грипу призупинено навчальний процес у 15 загальноосвітніх школах області. Із групи епідемризику заплановано на вакцинацію 4 926 осіб. На проведення щеплення зазначеної категорії осіб передбачено 1 млн 231 тис. грн, – зазначив посадовець.

За його інформацією, загальний стан захворюваності мешканців Сумщини на грип досяг порогового рівня і складає 527,8 осіб на 100 тис. населення.

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Загальна кількість хворих – 5 696 осіб, серед яких 3 880 дітей, що становить 68,1% від загальної кількості.

Епідеміологічний поріг наразі перевищений у 6 районах області.

Нагадаємо, з 27 січня в школах Житомира призупинять навчання у зв’язку з високим рівнем захворюваності на грип та ГРВІ.

Джерело: Укрінформ

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