Крок 1. Вибір дошкільного закладу в Україні
На сайті reg.isuo.org представлений список установ у всіх областях України, куди приймають дітей дошкільного віку. Вам необхідно вибрати на карті свою область.
На наступній сторінці вам відкриється карта, де, клікнувши на “будиночок”, вам відкриється назва ДДУ (дитячий дошкільний заклад), а також повна інформація про групи, вікові обмеження, персонал, завідувача, а також контакти установи.
Крім того, ви можете побачити, скільки було прийнято заявок на реєстрацію дитини в дитячий садок, скільки з них схвалено і скільки відхилено. На сторінці окремого ДДУ ви можете подивитися відгуки інших батьків і рейтинг.
Крок 2. Готуємо документи та скан-копії, які можуть стати в пригоді під час реєстрації дитини в електронну чергу
- свідоцтво про народження дитини;
- паспорт одного з батьків;
- карта щеплень (форма № 063/о);
- висновки ПМПК (психолого-медико-педагогічної комісії), якщо такий є;
- документи, які підтверджують право дитини на пільги.
Крок 3. Реєстрація на сайті reg.isuo.org
Для реєстрації на сайті вам необхідно клікнути на відповідну кнопку в правому верхньому кутку. Вам відкриється наступне вікно, де потрібно вказати бажаний логін, пароль та електронну пошту. Після того, як ви натиснете кнопку Зареєструватися, вам на пошту прийде лист з кодом підтвердження реєстрації, який необхідно буде внести на сайті.
Крок 4. Створення заявки на постановку дитини в чергу в садок
Для того, щоб подати заявку, вам необхідно на сайті клікнути на кнопку Заявки і вибрати у меню, що випадає, Мої заявки. Після цього ви потрапите на наступну сторінку, де потрібно обрати ДДУ, що вас цікавить.
Пам’ятайте, подати заявку в електронну чергу можна лише в один дошкільний заклад.
Далі вам необхідно внести у форму таку інформацію: прізвище, ім’я, по батькові, дату і місце народження, адреса прописки і місця проживання, інформація свідоцтва про народження. Також вам знадобиться його скан-копія, її потрібно прикріпити до заявки.
Останнє, що вам залишиться вибрати – тип групи. Якщо у вашої дитини є висновок ПМПК, то в цьому списку ви вибираєте відповідний тип групи і тип захворювання дитини.
Якщо ваша дитина має право на пільги, вам необхідно вибрати “так” у відповідному полі. Далі ви заповнюєте всю інформацію про документи, які дають право на пільги, і прикріплюєте до форми скан-копії цих документів.
Потім ви вводите дані одного з батьків: ким доводиться дитині, ПІБ, адреса реєстрації та місця проживання, номер, серія і дата видавання паспорта, номер телефону для зв’язку і електронна пошта.
Якщо необхідно, ви можете додати ще одного представника дитини, клікнувши на відповідну кнопку.
Після того, як ви заповнили всі необхідні форми і прикріпили скан-копії необхідних документів, клікніть на кнопку Зберегти.
Крок 5. Перевірка даних у відділі освіти і прийняття заявки
Після того, як заявка була створена, вона і документи, які до неї були закріплені, будуть проходити перевірку у відділі освіти. Відстежувати статус заявки ви можете на сайті reg.isuo.org в розділі Мої заявки.
Крок 6. Оформлення дитини в дитячий садок
Щойно ваша заявка пройде перевірку і буде схвалена, ви отримаєте повідомлення про те, що дитина зарахована в ДДУ. Після цього протягом 10 днів необхідно буде прийти з документами до відділу освіти.