Для того, щоб подати заявку, вам необхідно на сайті клікнути на кнопку Заявки і вибрати у меню, що випадає, Мої заявки. Після цього ви потрапите на наступну сторінку, де потрібно обрати ДДУ, що вас цікавить.

Пам’ятайте, подати заявку в електронну чергу можна лише в один дошкільний заклад.

Далі вам необхідно внести у форму таку інформацію: прізвище, ім’я, по батькові, дату і місце народження, адреса прописки і місця проживання, інформація свідоцтва про народження. Також вам знадобиться його скан-копія, її потрібно прикріпити до заявки.

Останнє, що вам залишиться вибрати – тип групи. Якщо у вашої дитини є висновок ПМПК, то в цьому списку ви вибираєте відповідний тип групи і тип захворювання дитини.

Якщо ваша дитина має право на пільги, вам необхідно вибрати “так” у відповідному полі. Далі ви заповнюєте всю інформацію про документи, які дають право на пільги, і прикріплюєте до форми скан-копії цих документів.

Потім ви вводите дані одного з батьків: ким доводиться дитині, ПІБ, адреса реєстрації та місця проживання, номер, серія і дата видавання паспорта, номер телефону для зв’язку і електронна пошта.

Якщо необхідно, ви можете додати ще одного представника дитини, клікнувши на відповідну кнопку.

Після того, як ви заповнили всі необхідні форми і прикріпили скан-копії необхідних документів, клікніть на кнопку Зберегти.