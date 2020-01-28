АМКУ відкрив справу щодо 10 туроператорів України

Київське обласне територіальне відділення АМКУ звинуватило 10 найбільших українських туроператорій у недобросовісній конкуренції.

Під час дослідження дотримання туристичними операторами законодавства про захист економічної конкуренції та/або законодавства про захист від недобросовісної конкуренції з’ясувалося, що вони розміщують на своїх сайтах неточну інформацію про вартість послуг.

– Встановлено, що ТОВ Пегас Туристик (Pegas Touristik), ТОВ Тез Тур (Tez Tour), ТОВ Джоін Ап! (Join UP!), ТОВ Корал Тревел (Coral Travel), ТОВ Тревел Профешнл Груп (TPG), ТОВ Туристична компанія Анекс Тур (Anex Tour), ТОВ ТТВК (TUI), ТОВ Музенідіс тревел Україна (Mouzenidis Travel), ТОВ Компас Україна (Kompas Touroperator), ТОВ Альф туристичний оператор (Alf) розміщують на власних вебсайтах неточну інформацію про вартість надання туристичного продукту, – йдеться у повідомленні.

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В АМКУ уточнили, що ці туроператори використовують власний валютний курс та, в окремих випадках, не зазначають вартість надання таких послуг у гривнях.

Тому 28 січня адмінколегія Комітету розпочала розгляд відповідної справи.

До речі, за даним НБУ, іноземні туристи збільшили свої витрати в Україні за січень-вересень 2019 року на 13,8%.

Джерело: АМКУ