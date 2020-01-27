Кубраков: Будівництво доріг оцінюватимуть міжнародні спостерігачі

Голова Державного агентства автомобільних доріг України Олександр Кубраков під час ефіру програми Свобода слова на ICTV заявив, що на всіх великих будівництвах доріг цього року залучатимуть міжнародних спостерігачів.

Йдеться навіть про ті проекти, які проводитимуться за бюджетні кошти.

– Будуть так само залучені міжнародні компанії, які професійно займаються технічним наглядом. Від початку проектування до введення в експлуатацію конкретних ділянок дороги. Тобто буде незалежний технагляд, – пояснив Кубраков.

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Він також навів у приклад трасу Київ-Чоп, перші ділянки якої ввели в експлуатацію у 2003 році, і вони наразі знаходяться у нормальному стані.

За словами Кубракова, цього вдалося досягнути саме завдяки тому, що там був незалежний міжнародний технічний нагляд.

До слова, прем’єр-міністр Олексій Гончарук заявив, що на ремонт доріг державного значення у 2020 році планують залучити близько 86,5 млрд грн.