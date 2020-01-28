Україна готова у разі потреби зустріти китайський коронавірус. Про це заявив заступник міністра охорони здоров’я Дмитро Коваль.

В ексклюзивному коментарі Фактам ICTV він розповів, як розпізнають, діагностують та лікують хворобу.

Заступник голови МОЗ наголосив – початок хвороби такий самий, як під час ГВРІ, тому важливо не зволікати, а одразу звертатись до сімейного лікаря.

– До кожного сімейного лікаря мають бути доведені інструкції, які розіслало МОЗ до обласних департаментів охорони здоров’я.

За його словами, захворювання має досить специфічний перебіг – коли пацієнт потрапляє до лікарні, є клінічна картина, за якою лікарі визначають, що це може бути коронавірус.

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Спочатку зразки хворого відправляють в обласний лабораторний центр – там відбувається тестування на сім збудників, зокрема і коронавіруси, які існують в Україні вже давно і не призводять до негативних наслідків. Сьогодні кожна область оснащена такими центрами.

– Якщо їх результатів недостатньо, далі зразки поїдуть в одну з двох верифікованих лабораторій Києва, де всі тести перероблюватимуть ще раз. А вже потім Україна висилає матеріали у Роттердам, Німеччину на уточнювальні обстеження.

Загалом, за словами Коваля, на перевірку йде до п’яти днів, але вже наприкінці цього тижня або на початку наступного в Україні мають з’явитися специфічні лабораторні тести, і діагностика буде швидшою.

– Ми знаємо, що робити. В кожному регіоні готові до ситуації, якщо буде діагностовано коронавірус, – наголосив він.

Сьогодні існує симптоматичне лікування коронавірусу – специфічної терапії немає. Втім, якщо будуть виявлені ознаки вірусної пневмонії, то пацієнту, окрім іншого лікування, обов’язково дається кисень, наголосив Дмитро Коваль.

Нагадаємо, інкубаційний період коронавірусу 2019-nCoV становить від 1 до 14 днів. Оскільки вірус новий, вакцину проти нього ще не розробили – на це може піти від кількох місяців до кількох років.

Втім, більшість померлих від коронавірусу мали слабкий імунітет. У них були супутні захворювання, зокрема цукровий діабет, хвороба Паркінсона, цироз печінки або гіпертонія.

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