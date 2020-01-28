28 січня в Києві через підвищений рівень захворювань дітей на грип та ГРВІ закрили школу, а в інших восьми школах на карантині 13 класів.

На брифінгу щодо епідеміологічної ситуації в Києві перший заступник голови КМДА Микола Поворозник заявив, що навчання призупинили в одній школі в Святошинському районі повністю і ще у восьми – частково.

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Він зазначив, що частково призупинили навчання в школах в Дарницькому, Голосіївському, Оболонському та Печерському районах.

У порівнянні з минулим тижнем в Києві рівень захворюваності зріс на 19%. Зареєстровано майже 11 тис. хворих на грип і ГРВІ.

Раніше Факти ICTV писали, що в Одесі строком на два тижні з 28 січня школи закриють на карантин.