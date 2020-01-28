На одному з популярних сайтів інтернет-оголошень України ОЛХ з’явилося оголошення про продаж вакцини від китайського коронавируса. За препарат попросили 2 500 грн.
В описі до товару було зазначено, що “протиотруту” нібито розробили кращі фахівці в Ізраїлі. Також почали продавати і спеціальні маски, які врятують від зараження.
Не ведіться на обман: у мережі продають “вакцину” від китайського вірусу / 2 фотографии
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Після скандального обговорення публікації власник псевдовакцини з Харкова видалив оголошення.
Раніше Факти ICTV писали, що МЗС та МОЗ України рекомендують українцям утриматися від поїздок до Китаю через коронавірус, особливо до провінції Хубей та міста Ухань.
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