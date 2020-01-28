PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Суспільство

Не ведіться на обман: у мережі продають “вакцину” від китайського вірусу

На одному з популярних сайтів інтернет-оголошень України ОЛХ з’явилося оголошення про продаж вакцини від китайського коронавируса. За препарат попросили 2 500 грн.

В описі до товару було зазначено, що “протиотруту” нібито розробили кращі фахівці в Ізраїлі. Також почали продавати і спеціальні маски, які врятують від зараження.

Не ведіться на обман: у мережі продають “вакцину” від китайського вірусу / 2 фотографии

Читайте: У Києві не виявили випадків захворювання коронавірусом з Китаю

Після скандального обговорення публікації власник псевдовакцини з Харкова видалив оголошення.

Раніше Факти ICTV писали, що МЗС та МОЗ України рекомендують українцям утриматися від поїздок до Китаю через коронавірус, особливо до провінції Хубей та міста Ухань.

Джерело: Сегодня

Фото: Dreamstime

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка