Погода в Україні 28 січня буде переважно хмарною.
Дощі подекуди пройдуть у західних і південних областях країни, а також у Кіровоградській, Дніпропетровській, Донецькій, Полтавській областях та Криму.
Вітер південно-східний 5-10 м/с.
Температура вночі від 1° морозу до 4° тепла. Вдень в Україні варто очікувати 2-8° із позначкою плюс.
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У Києві сьогодні без опадів.
Вночі стовпчики термометрів покажуть 0-2°, а вдень буде дещо тепліше – 4-6° вище нуля.
Факти ICTV також публікували прогноз погоди на тиждень з 27 до 31 січня 2020 року.
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