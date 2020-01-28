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Факти / Україна

Погода в Україні на 28 січня (КАРТА)

Погода в Україні 28 січня буде переважно хмарною.

Дощі подекуди пройдуть у західних і південних областях країни, а також у Кіровоградській, Дніпропетровській, Донецькій, Полтавській областях та Криму.

Вітер південно-східний 5-10 м/с.

Температура вночі від 1° морозу до 4° тепла. Вдень в Україні варто очікувати 2-8° із позначкою плюс.

Читайте: Аномально тепла погода: чому в Україні зникне зима

У Києві сьогодні без опадів.

Вночі стовпчики термометрів покажуть 0-2°, а вдень буде дещо тепліше – 4-6° вище нуля.

Погода в Україні

Факти ICTV також публікували прогноз погоди на тиждень з 27 до 31 січня 2020 року.

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