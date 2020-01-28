У Києві не виявили випадків захворювання на коронавірус з Китаю

Заступник голови Київської міської держадміністрації Микола Поворозник розповів, що наразі у столиці не зафіксовано жодного випадку захворювання на новий тип коронавірусу.

Система охорони здоров’я Києва повністю підготовлена ​​до надання медичної допомоги пацієнтам з вказаним захворюванням.

– Місто повністю готове і технічно, і технологічно надавати меддопомогу. Хотів би звернутися до киян з проханням не займатися самолікуванням і за найменших симптомів захворювання звертатися до сімейного лікаря, – сказав Поворозник.

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Зараз Київ забезпечений тестами для виявлення різних типів штамів вірусу грипу.

Тести для визначення нового типу коронавірусу доставлять до медустанов міста, щойно вони з’являться в Україні.

У КМДА додали, що у разі виявлення симптомів захворювання необхідно звернутися до сімейного лікаря за телефоном, щоб знизити ймовірність поширення захворювання.

Факти ICTV також публікували карту, на якій можна побачити інформацію щодо поширення нового типу коронавірусу в світі.