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Факти / Україна / Суспільство

У Києві запровадять єдиний проїзний для міського транспорту – ціни

У Києві з 1 квітня планують скасувати роздільні місячні проїзні квитки на різні види громадського транспорту і запровадити єдині з обмеженням і без обмеження кількості поїздок.

Планується, що вартість місячного квитка на проїзд в автобусах, трамваях, тролейбусах, фунікулері та метрополітені без обмеження кількості поїздок становитиме 1,3 тис. грн (650 грн у разі купівлі на другу половину місяця), для студентів вишів і ПТУ денної форми навчання – 650 грн, а для учнів денної форми навчання – 325 грн (162,5 грн на другу половину місяця).

Квитки з обмеженням кількості поїздок в автобусах, трамваях, тролейбусах, фунікулері, метрополітені та в міській електричці коштуватимуть:

  • 290 грн – 46 поїздок
  • 390 грн – 62 поїздки
  • 575 грн – 92 поїздки
  • 770 грн – 124 поїздки

Квитки для студентів вишів і ПТУ продаватимуть за половину вартості, для учнів денної форми навчання – 25% вартості.

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Також планується ввести квитки на проїзд в автобусах, трамваях, тролейбусах, фунікулері, метрополітені та в міській електричці без обмеження кількості поїздок терміном дії на 1-3 доби. Квиток терміном дії 24 години коштуватиме 100 грн, 48 годин – 150 грн, 72 години – 200 грн.

Тарифи на разові поїздки залишаються незмінними.

Раніше Факти ICTV писали, як користуватися єдиним електронним квитком на транспорт у Києві.

Джерело: КМДА

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