Україна сьогодні має всі можливості для прориву – Гончарук

Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук наразі перебуває з робочим візитом у Бельгії.

На своїй сторінці він розповів, як пройшла зустріч з іноземним бізнесом.

– Україна сьогодні має всі можливості для прориву, зокрема економічного. Зацікавленість з боку інвесторів з усього світу це підтвержує. Таке враження залишилося від зустрічі з іноземним бізнесом в Брюсселі!

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Також Гончарук додав, що кожному з інвесторів готові запропонувати персональний підхід та захист бізнес-інтересів.

– Головне завдання уряду – створити умови, за яких і український, і іноземний інвестор почуватиметься надійно та безпечно. І щодня наша команда над цим працює!