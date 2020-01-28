Україна виконала всі умови для отримання €500 млн від ЄС – Гончарук

Виконавчий віце-президент Європейської комісії Валдіс Домбровскіс у Брюсселі під час спільного брифінгу з прем’єр-міністром Олексієм Гончаруком заявив, що для отримання Україною другого траншу ЄС в розмірі €500 млн важливо виконання вимог МВФ.

– Ми вже розпочали всі необхідні процедури у Єврокомісії щодо виділення коштів Україні. Також важливо зазначити, що макроекономічна програма ЄС прив’язана до програми МВФ, тож вона пов’язана з виконанням Україною попередніх вимог МВФ, – наголосив він.

Водночас Гончарук висловив сподівання, що Україна отримає другий транш від ЄС у першому кварталі 2020 року.

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– Цей транш має бути отриманий у першому кварталі цього року. Тобто, найближчим часом, найближчі тижні, місяці, – уточнив глава уряду.

За його словами, ЄС підтвердив, що Україна виконала всі умови для отримання €500 млн.

Ще у жовтні 2019 року Україна виконала 11 з 12 умов для отримання від Європейського Союзу другого траншу макрофінансової допомоги обсягом €500 млн.