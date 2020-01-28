Українцям повернуть переплату за куплений газ у кінці сезону – Коболєв

Глава Нафтогазу Андрій Коболєв, коментуючи зниження оптової ціни газу у січні на 25% – до 4,65 грн, пояснив, що нова методика розрахунку ціни для захищених споживачів тепер враховує результати торгів на найбільшій європейській біржі TTF.

– Цей механізм діятиме до кінця опалювального сезону – замість квартальної гарантованої ціни і раніше затвердженої місячної ціни на січень. Нова ціна на січень виявилася нижчою за ціну газового запасу. Це означає, що наші найактивніші клієнти знову отримають платіжки за місяць, а переплату ми зможемо повернути їм після завершення опалювального сезону, – наголосив він.

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За його словам, виробникам тепла тепер необхідно оперативно підписати з Нафтогазом додаткові угоди, щоб скористатися зниженою ціною у січні.

Нагадаємо, в січні 2020 ціна газу для населення складе 4,65 грн за кубометр, що на 25% менше, ніж у січні 2019 року.