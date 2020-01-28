В Україні не підтвердилася жодна підозра на коронавірус з Китаю

Виконувач обов’язків генерального директора Центру громадського здоров’я Ігор Кузін заявив, що в Україні завершилися перевірки чотирьох випадків підозр на коронавірус 2019 nCoV. Жодна з них не підтвердилася.

У всіх пацієнтів виявили віруси грипу А чи В, які протікали у тяжкій формі. Новий тип коронавірусу був виключений лабораторно.

Кузін додав, що була досягнута домовленість щодо постачання тестів для діагностики коронавірусу з Китаю.

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– Є попередня домовленість, що тести будуть поставлені наприкінці цього або на початку наступного тижня, – сказав виконувач обов’язків генерального директора ЦГЗ.

Всього планується закупити чотири комплекси, які дозволять провести аналізи 120 людей під час підозри на захворювання коронавірусом.

До слова, через епідемію коронавірусу в Китаї 10 країн планують провести евакуацію своїх громадян з Уханя.

Відео: Міністерство охорони здоров’я України