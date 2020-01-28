ВАКС заарештував екс-заступника міністра енергетики часів Януковича

ВАКС заарештував Ігоря Кирюшина, екс-заступника міністра палива та енергетики часів Януковича (2009-2011), на 45 днів із правом внесення застави у розмірі майже 6 млн грн.

Цим рішенням частково задоволено клопотання Спеціалізованої антикорупційної прокуратури щодо обрання запобіжного заходу.

27 січня Кирюшина екстрадували з Грузії. Його триматимуть під вартою до 6 березня включно.

Він також зобов’язаний за першою вимогою прибувати до суду, не змінювати місце проживання, не спілкуватися з іншими підозрюваними та свідками у справі, здати закордонні паспорти та носити електронний браслет.

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Екс-посадовця підозрюють у причетності до розкрадання майна Укрнафти та Укргазвидобування на загальну суму понад 2 млрд грн. Його дії кваліфіковані за ознаками злочинів, передбачених ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191 та ч.1 ст. 255 Кримінального кодексу. У разі доведення провини йому загрожує позбавлення волі на строк до 12 років.

Нагадаємо, державна виконавча служба Мін’юсту стягнула на користь України більше $3 млн у справі про спецконфіскацію коштів Януковича.

Джерело: ВАКС