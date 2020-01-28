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Факти / Україна / Суспільство

Вакцини проти коронавірусу немає – МОЗ

Член експертної групи оперативного штабу Міністерства охорони здоров’я Сергій Дубров на брифінгу заявив, що вакцини проти нового коронавірусу немає, тому будь-яка інформація в інтернеті – це спекуляція і бажання заробити гроші шахрайством.

– Вакцини проти нового коронавірусу не існує і немає. Це дійсно люди, які хочуть збагатитися на паніці, яка, можливо, має місце, – сказав експерт.

Станом на 28 січня у Китаї підтверджено 4 тис. 535 випадків виявлення коронавірусу. 106 людей померли, 60 осіб вдалося вилікувати.

Читайте: Коронавірус із Китаю: у чому небезпека та чи загрожує Україні

Про спалах пневмонії невстановленого походження в місті Ухань влада Китаю заявила наприкінці грудня 2019 року.

Встановлено, що збудником захворювання став новий тип коронавірусу – 2019 nCoV. Вірус передається від людини до людини. Інкубаційний період коронавірусу триває від 2 до 12 діб.

До слова, через епідемію коронавірусу в Китаї 10 країн планують провести евакуацію своїх громадян з Уханя.

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