Зона розваг в парку Перемога з’явиться за дев’ять місяців

Київська міська держадміністрація опублікувала розпорядження щодо затвердження товариства з обмеженою відповідальністю Цікава знахідка переможцем конкурсу щодо облаштування парку Перемога.

Переможець має виконати роботи з облаштування зони активних розваг із благоустроєм території протягом дев’яти місяців.

За попередніми техніко-економічними показниками, на 785 кв. м буде облаштовано розважальну зону з роллером, зіплайном та тюбінгом.

Читайте: Парки, сквери та дороги – де кияни бачать покращення за останні 5 років

На території парку будуть встановлені збірно-розбірні конструкції. Під час реалізації проекту не проводитимуть капітальне будівництво.

У встановлених конструкціях розташують інвентарне, тренерське та господарське приміщення.

За попередніми оцінками, вартість облаштування парку Перемога складатиме близько 2,7 млн грн.

До слова, Київська міська держадміністрація створила спеціальну комісію, яка вирішуватиме питання щодо компенсації постраждалим через затоплення ТРЦ Ocean Plaza.