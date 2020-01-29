Прем’єр-міністр Олексій Гончарук повідомив про рішення уряду передати іграшки, які знаходяться на складах Нової митниці у Чорноморську, дітям українських військових, соціально незахищеним сім’ям, а також до дитбудинків і лікарень.

Нагадаємо, 28 січня президент Володимир Зеленський повідомив, що наприкінці 2019 року до Чорноморського рибного порту надійшов контейнер вагою понад 23 тонн з дитячими іграшками, але власник вантажу, який мав розмитнити, відмовив від нього на користь держави.

Глава держави дав завдання Кабміну перевірити безпечність іграшок та передати їх дитбудинкам, лікарням, соціально незахищеним сім’ям та дітям військових.



















23 т іграшок, що застрягли в порту Чорноморська, передадуть у дитбудинки / 5 фотографий

До слова, раніше українська митниця запустила онлайн-систему скарг. Розглядають звернення протягом п’яти днів.

Фото: Володимир Зеленський