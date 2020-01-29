Аномальні зони України. Які секрети ховають Карпати, Громовище та Соледарське озеро

Село Купище на Житомирщині прославилося завдяки Громовищу – галявині, куди блискавки нібито б’ють частіше, ніж зазвичай. Протягом десятиліть правда і вимисел змішалися тут у нероздільне ціле. Чи то завдяки блискавкам, чи то з якихось інших причин камінь на галявині, кажуть, бував теплим навіть у холодну погоду.

Науковці в явищі громовищ не бачать нічого надзвичайного. Адже гірські породи можуть нести електричний заряд і по-різному контактувати з атмосферою. Локальні особливості земної кори можуть не лише притягувати блискавку, а й безпосередньо впливати на нас із вами.

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Причини знає Любомир Сопільник, який нині очолює вибухотехнічну службу львівської поліції, а починав кар’єру в Державтоінспекції. Тоді, в далекі 1980-ті роки, молодий міліціонер помітив дивну закономірність. На одних і тих же ділянках доріг, де прекрасне асфальтобетонне покриття, постійно відбуваються важкі дорожньо-транспортні пригоди з потерпілими.

Здогадка про те, що на водіїв можуть діяти геофізичні поля, швидко підтвердилася. На небезпечних ділянках електромагнітне випромінювання подекуди в сотні разів перевищує санітарні норми.

Таких ділянок лише на Львівщині поліцейський-ентузіаст нарахував чотири десятки. Любомир Сопільник запатентував спеціальний прилад, який фіксує сильні електромагнітні поля. Він реагує навіть на зміну активності мобільного телефона.

Розроблені Любомиром попереджувальні знаки вже десять років використовують у Польщі, Чехії та Словаччині, але не в Україні.

В Києві найчастіше резонансні ДТП з фатальним фіналом трапляються на перехресті вулиць Олени Теліги та Щусєва. Тут маршрутка збивала людей на зебрі, а легковик врізався у пішоходів. Лише за останній рік на цій ділянці сталися десятки смертей.

Про геомагнітні аномалії тут невідомо, але зовсім поруч Бабин яр, де в Другу світову нацисти закатували сотні тисяч безневинних людей.

Геопатогенні зони традиційно пов’язують з низинами: ярами, річищами, тектонічними розломами. На одному з таких місць, поблизу Вінниці, у Другу світову вирішив побудувати одну зі своїх ставок схильний до езотерики Гітлер. Фюрер регулярно консультувався з біоенергетиками та різними магами.

На будівництві Вервольфа, що з німецької перекладається як перевертень, загинули тисячі людей. А його проектанти розбилися на літаку під час злету. Дотепер ці похмурі руїни наводять підсвідомий жах, а місцеві навіть кажуть, що бачать привидів.

Зовсім інше враження справляють теж насичені містикою таємничі Карпати. Львівський художник Микола Рибенчук та його однодумці провели вже три науково-мистецькі експедиції.

Вони виявили гуцульське святилище гігантських розмірів. Чотири карпатські вершини два Піп Івани та дві Попаді утворюють на карті величезний хрест, який дослідники називають священним.

Не пройшли повз увагу учасників експедицій і монументальні скульптури, створені, як вважають, ще в дольодовиковий період.

Знайшли дослідники і паралелі між Карпатами та величною Індією. Зокрема, знайшли унікальний камінь, пов’язаний з богом Шивою. Як індійські артефакти потрапили до українських Карпат, наука поки що не знає.

В той же час на Донеччині дайвери знайшли в озері живі організми, притаманні лише тропічним широтам. Соледарське озеро утворилося на місці покинутої соляної шахти. Таких багато, але це особливе. Вода у ньому з глибиною теплішає, а не навпаки, як буває зазвичай.

Термальних джерел поблизу ніхто не знаходив. Дайверам дістатися дна водойми надзвичайно складно, оскільки солона вода виштовхує на поверхню.

Нагадаємо, Факти ICTV писали про те, які таємниці досі приховує темний бік Місяця.