Дві фури та легковики: на Дніпропетровщині масштабна ДТП за участю 7 машин

За попередньою інформацією, в масштабному ДТП постраждав один чоловік.
На трасі М-04 у напрямку до міста на узбіччі спинився пасажирський автобус, щоб замінити колесо.
У цей час поруч проїжджала фура. Намагаючись об’їхати автобус, вона не змогла зманеврувати і зіткнувся з Chevrolet, а також зачепила чоловіка-пасажира, який стояв на узбіччі. Постраждалого госпіталізували із забоями.
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Пізніше водій іншої фури намагався об’їхати аварію через острівець безпеки, але загруз у мокрій землі. Це ще більше ускладнило рух. Пару хвилин по тому недалеко від аварії зіткнулися Toyota і Audi. Toyota злетіла в кювет.
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Ще згодом на цій же ділянці зіткнулися Subaru, Fiat і Audi.
Рух на дорозі регулюють патрульні. Обставини всіх подій встановлюються.
Раніше в Києві автомобіль влетів у бетонний стовп.
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