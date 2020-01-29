Гончарук: Морські інспекції ліквідують через неефективність

Під час засідання уряду було ухвалено рішення про ліквідацію морських інспекцій, які мали посилити екологічний контроль у портах.

За словами прем’єр-міністра Олексія Гончарука, Кримсько-Чорноморська та Азовська морські інспекції виявилися неефективними.

– На жаль, експеримент мав зворотній результат. Замість належного контролю держава отримала чисельні скарги з боку міжнародних перевізників та судновласників. Фактично ці органи повністю себе дискредитували, і сьогодні ухвалено рішення про їхню ліквідацію, – повідомив прем’єр-міністр.

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Відповідні функції передадуть до обласних інспекцій.

Рішення про затримання суден відтепер має бути санкціоновано виключно керівником Держекоінспекції.

До слова, Олексій Гончарук заявив, що у 2020 році для масштабного будівництва доріг планують залучити 86,5 млрд грн.

Джерело: Прем’єр Гончарук