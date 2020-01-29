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Факти / Україна / Суспільство

Грип у Кропивницькому: чотири школи частково закрили на карантин

Підстав для введення карантину в Кропивницькому немає, закриваються лише окремі класи у школах міста.

Карантинні заходи діють з 28 січня в окремих класах через відсутність значної кількості учнів. Це школи №32, 26, 16 та Новомиколаївська гімназія.

Активна фаза епідсезону в Кропивницькому традиційно припадає на кінець січня- початок березня, тому лікарі готові до зростання кількості хворих на грип та ГРВІ.

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Госпітальна база Центральної міської лікарні загалом нараховує 131 ліжко-місце інфекційного профілю для госпіталізації дорослих пацієнтів та дітей.

Нагадаємо, у епідсезоні 2019-2020 в Україні очікується циркуляція чотирьох штамів грипу: A H3N2 (Kansas), А/Brisbane, B/Colorado, B/Phuket. Всі ці штами вірусів грипу раніше фіксувались та лабораторно підтверджувались на території нашої держави.

Нагадаємо, раніше через спалах захворювань на грип карантин у школах запровадили у восьми областях України. Тому ми зібрали для вас ідеї, чим можна зайнятися з дитиною під час карантину та як вберегти її від грипу.

Джерело: Міськрада Кропивницького

Фото: Dreamstime

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