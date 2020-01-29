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Факти / Україна

Італійський телеведучий вибачився за те, що назвав Україну “малою Росією”

Ведучий італійського каналу RAI Флавіо Інсінна вибачився, що назвав Україну “малою Росією” і визнав некоректність вживання цієї назви. Він запевнив, що не хотів образити українців.

Флавіо Інсінна додав, що це була ненавмисна помилка.

– Шановний пане посол, я ознайомився з Вашим листом, в якому було зазначено про сприйняття вживання “мала Росія” щодо України як образи. Я хотів би підкреслити, що це була прикра ненавмисна помилка. Україна – це прекрасна країна і я хотів би передати вітання послу і всьому чудовому народу України, – процитували заяву ведучого у посольстві.

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Нагадаємо, раніше Флавіо Інсінна в ефірі інтелектуального шоу заявив, що “Друга назва України – мала Росія”.

Посольство України відразу відреагувало на такі висловлювання і закликало телеканал відкоригувати свої дії.

Фото: Dreamstime

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