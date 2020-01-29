PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Суспільство

Івана Франка вказали громадянином РФ на сайті Нобелівського комітету

У базі даних номінантів на Нобелівську премію з літератури у 1916 році Іван  Франко вказаний громадянином РФ.

На цей факт звернув увагу директор музею Франка у Львові Богдан Тихолоз.

– На офіційному сайті Нобелівського комітету Франко раптом став громадянином Російської федерації. Саме так визначено країну (country), з якої походив номінант, у базі даних номінацій на премію з літератури у 1916 році, – уточнив він.

Щоправда, пізніше додали примітку – тепер Україна.

Читайте: У Києві виступить номінант на Нобелівську премію миру

Івана Франка вказали громадянином РФ на сайті Нобелівського комітету

Франко справді був номінантом на Нобелівську премію з літератури, хоча й не отримав її, зокрема й через передчасну смерть.

– Проте Іван Франко ніколи не був громадянином ані Російської імперії, ані, тим паче, Російської Федерації. Усе своє життя він був підданим імперії Габсбурґів (Австро-Угорська імперія). Одначе ніколи країною проживання Франка не була Росія (у жодних політичних формах її існування), – наголосив Тихолоз.

Нагадаємо, лауреатами Нобелівської премії з літератури стали польська письменниця українського походження Ольга Токарчук (2018) та австрійський письменник Петер Хандке (2019).

Фото: Dreamstime

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка