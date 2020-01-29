Івана Франка вказали громадянином РФ на сайті Нобелівського комітету

У базі даних номінантів на Нобелівську премію з літератури у 1916 році Іван Франко вказаний громадянином РФ.

На цей факт звернув увагу директор музею Франка у Львові Богдан Тихолоз.

– На офіційному сайті Нобелівського комітету Франко раптом став громадянином Російської федерації. Саме так визначено країну (country), з якої походив номінант, у базі даних номінацій на премію з літератури у 1916 році, – уточнив він.

Щоправда, пізніше додали примітку – тепер Україна.

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Франко справді був номінантом на Нобелівську премію з літератури, хоча й не отримав її, зокрема й через передчасну смерть.

– Проте Іван Франко ніколи не був громадянином ані Російської імперії, ані, тим паче, Російської Федерації. Усе своє життя він був підданим імперії Габсбурґів (Австро-Угорська імперія). Одначе ніколи країною проживання Франка не була Росія (у жодних політичних формах її існування), – наголосив Тихолоз.

Нагадаємо, лауреатами Нобелівської премії з літератури стали польська письменниця українського походження Ольга Токарчук (2018) та австрійський письменник Петер Хандке (2019).