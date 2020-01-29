Милованов оцінив вплив коронавірусу на економіку України

Міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Тимофій Милованов заявив, що вплив коронавірусу nCoV на економіку України буде мінімальним через незначний обсяг зовнішнього туризму в країні.

– Зазвичай прямий ефект – це вплив на туризм – туризм сповільнюється на жаль, а в цьому випадку – на радість, зовнішній туризм в Україні маленький – він становить всього 2% ВВП, – сказав він.

Милованов зазначив, що перевізники і туроператори, які працюють на зовнішніх ринках, зокрема з Китаєм, понесуть деякі витрати, пов’язані з евакуацією людей, проте в цілому вплив буде мінімальним.

– Ми зняли кілька бар’єрів для торгівлі та експорту з Китаєм, але це не пов’язано з коронавірусом, – додав міністр.

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Станом на 29 січня налічують близько 6 тис. людей, які заразилися коронавірусом. Від хвороби вже загинули 132 людини.

Також зростає кількість хворих на новий тип коронавірусу в усьому світі.

Наразі випадки захворювання зафіксували в Японії, Таїланді, Малайзії, Сінгапурі, Австралії, Франції, Німеччині, Південної Кореї, США, Канаді та В’єтнамі.

До слова, вченим з Австралії вдалося створити копію коронавірусу 2019 nCoV.

Це повинно допомогти міжнародним лабораторіям у боротьбі з коронавірусом.