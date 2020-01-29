Обладнають 200 відділень: Кабмін ухвалив план розвитку екстреної медицини

Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук повідомив, що на засіданні Кабміну у середу, 29 січня, міністри затвердили план реалізації Концепції розвитку системи екстреної медичної допомоги.
– Перший крок у цьому напрямку зроблено, – наголошує Гончарук.
Що передбачає цей план?
- Принципово новий алгоритм догоспітальної категоризації викликів екстреної медичної допомоги;
– Для цього маємо удосконалити діяльність диспетчерських служб, – пояснює прем’єр.
- Нову модель розподілу посадових обов’язків між працівниками бригад екстреної медичної допомоги;
- Запровадження сучасних стандартів госпітальної допомоги пацієнтам в невідкладних медичних станах, а також забезпечення дотримання цих стандартів;
- Вдосконалення підходів планування реагування на надзвичайні події в частині міжвідомчої взаємодії, аналізу та прогнозування потужностей закладів охорони здоров’я.
Сьогоднішня система екстреної медицини недосконала і не забезпечує вчасного, якісного та ефективного реагування.
– Ми не можемо більше дозволити собі втрачати життя наших людей через неефективну роботу державної машини, – наголошує глава уряду.
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