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Факти / Україна / Суспільство

Обладнають 200 відділень: Кабмін ухвалив план розвитку екстреної медицини

Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук повідомив, що на засіданні Кабміну у середу, 29 січня, міністри затвердили план реалізації Концепції розвитку системи екстреної медичної допомоги.

– Перший крок у цьому напрямку зроблено, – наголошує Гончарук.

Що передбачає цей план?

  • Принципово новий алгоритм догоспітальної категоризації викликів екстреної медичної допомоги;

– Для цього маємо удосконалити діяльність диспетчерських служб, – пояснює прем’єр.

  • Нову модель розподілу посадових обов’язків між працівниками бригад екстреної медичної допомоги;
  • Запровадження сучасних стандартів госпітальної допомоги пацієнтам в невідкладних медичних станах, а також забезпечення дотримання цих стандартів;
  • Вдосконалення підходів планування реагування на надзвичайні події в частині міжвідомчої взаємодії, аналізу та прогнозування потужностей закладів охорони здоров’я.

Сьогоднішня система екстреної медицини недосконала і не забезпечує вчасного, якісного та ефективного реагування.

– Ми не можемо більше дозволити собі втрачати життя наших людей через неефективну роботу державної машини, – наголошує глава уряду.

Факти ICTV писали про те, які зміни чекають на українців у сфері охорони здоров’я у 2020 році.

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