Офіс генпрокурора попереджає про шахраїв, які діють від імені його керівництва

Офіс Генерального прокурора повідомляє про спроби невідомих осіб від імені керівництва Офісу вимагати від високопосадовців вчиняти незаконні дії.

– Ці особи від імені заступника Генерального прокурора здійснюють дзвінки начебто з його приймальні в інші установи з вимогою надати неправомірну вигоду. Вони також здійснюють спроби через телефонні дзвінки чи смс-повідомлення спонукати народних депутатів та інших посадовців до незаконних дій; висловлюють пропозицій людям вирішити кадрові питання у правоохоронних органах тощо, – повідомили в ОГ.

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Також Офіс Генпрокурора зазначив, що комунікація Офісу та його керівництва з представниками органів державної влади щодо кримінальних проваджень може відбуватись лише в передбачений законом спосіб.

– Просимо повідомляти про такі незаконні вимоги Офісу Генпрокурора для встановлення причетних осіб та надання правової оцінки таким діям.

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