Офіс генпрокурора завершив досудове розслідування щодо двох громадян РФ, які підозрюються у вчиненні замаху на терористичний акт шляхом підриву 4 квітня 2019 року у Голосіївському районі Києва.

Автомобілем користувався військовослужбовець одного з розвідувальних органів України.

– Злочин організовано співробітниками спецслужб Російської Федерації, а його безпосередніми виконавцями є громадяни РФ з числа колишніх працівників правоохоронних органів країни-агресора. Вони прибули в Україну, використовуючи заздалегідь підроблені паспорти громадян Киргизької Республіки, – повідомляє прес-служба Офісу генпрокуратури.

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Підозрюваним інкриміновано:

замах на терористичний акт;

незаконне поводження з вогнепальною зброєю, боєприпасами і вибухівкою;

використання завідомо підробленого документа.

Триває ознайомлення підозрюваних та захисників із матеріалами досудового розслідування, після завершення якого обвинувальний акт буде переданий до суду.

Максимальне покарання за санкцією статей – 15 років позбавлення волі.

Нагадаємо, журналіст Юрій Бутусов заявив, що вибух автомобіля на вулиці Вільямса 6А у Києві міг бути замахом на життя українського офіцера.