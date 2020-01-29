Синоптики попереджають про снігопади в Карпатах 29 січня, на Закарпатті – сильні дощі з мокрим снігом, а на дорогах ожеледиця.

Окрім того, на заході, півночі, а також у Полтавській та Харківській областях мокрий сніг, можливе утворення нестійкого снігового покриву висотою 3-10 см.

На дорогах місцями ожеледиця, пориви вітру сягатимуть 15-20 м/с.

– Ускладнення погодних умов відповідає І рівню небезпечності, що спричинятиме порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг і вулиць. В Карпатах порушення, місцями припинення руху транспорту на дорогах (ІІ рівень небезпечності), – повідомляє Укргідрометцентр.

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Температура повітря на півдні місцями сягатиме +9, на сході – до +4.

У північних регіонах – від +1 до +3, на заході 0 +2.

У Києві 29 січня дощ з мокрим снігом, протягом доби максимум 3 градуси тепла.

Факти ICTV також давали прогноз погоди на тиждень з 27 до 31 січня 2020.