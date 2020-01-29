PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна

Погода в Україні на 29 січня (КАРТА)

Синоптики попереджають про снігопади в Карпатах 29 січня, на Закарпатті – сильні дощі з мокрим снігом, а на дорогах ожеледиця.

Окрім того, на заході, півночі, а також у Полтавській та Харківській областях мокрий сніг, можливе утворення нестійкого снігового покриву висотою 3-10 см.

На дорогах місцями ожеледиця, пориви вітру сягатимуть 15-20 м/с.

– Ускладнення погодних умов відповідає І рівню небезпечності, що спричинятиме порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг і вулиць. В Карпатах порушення, місцями припинення руху транспорту на дорогах (ІІ рівень небезпечності), – повідомляє Укргідрометцентр.

Читайте: Аномально тепла погода: чому в Україні зникне зима

Температура повітря на півдні місцями сягатиме +9, на сході – до +4.

У північних регіонах – від +1 до +3, на заході 0 +2.

У Києві 29 січня дощ з мокрим снігом, протягом доби максимум 3 градуси тепла.

Погода на 29 січня

Факти ICTV також давали прогноз погоди на тиждень з 27 до 31 січня 2020.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка