Ремонт доріг в Україні: п’ять трас, які відновлять в першу чергу

На засіданні уряду ухвалено рішення про відновлення найбільш зруйнованих ділянок автомагістралей.
Прем’єр-міністр Олексій Гончарук назвав траси, які віднесено до пріоритетних, зокрема:
Читайте: Кабмін затвердив порядок автофіксації вагових порушень на дорозі
- М-12 Стрий-Тернопіль-Кропивницький-Знам’янка (через Вінницю);
- Н-23 Кропивницький-Кривий Ріг-Запоріжжя;
- Н-14 Олександрівка-Кропивницький-Миколаїв;
- Н-11 Дніпро-Миколаїв (через Кривий Ріг);
- Н-03 Житомир-Чернівці.
Раніше прем’єр-міністр Олексій Гончарук заявив, що у 2020 році Кабмін планує залучити 86,5 млрд грн на ремонт доріг державного значення.
До речі, в рейтингу якості доріг із 137 країн Україна посіла 130-е місце, опинившись між Мозамбіком та Парагваєм.
PGRpdiBjbGFzcz0ib3V0c3RyZWFtX2NvbnRlbnRfMSI+DQoJPHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iNzkyIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9Im91dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iRmFrdHlfT3V0c3RyZWFtIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4NCgk8c2NyaXB0Pg0KCQlpZiAod2luZG93LmlubmVyV2lkdGggPD0gNzY3KSB7DQoJCQlqUXVlcnkoIi5vdXRzdHJlYW1fY29udGVudF8xIikucmVtb3ZlKCk7DQoJCX0NCgk8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==
PCEtLSAvNTgzMDI4NDQvU0xEU19mYWt0eV9jb250ZW50X2Jhbm5lciAtLT4NCjxkaXYgaWQ9J2Rpdi1ncHQtYWQtMTQ4MjQ4NjM1NDE4Mi0wJz4NCjxzY3JpcHQ+DQpnb29nbGV0YWcuY21kLnB1c2goZnVuY3Rpb24oKSB7IGdvb2dsZXRhZy5kaXNwbGF5KCdkaXYtZ3B0LWFkLTE0ODI0ODYzNTQxODItMCcpOyB9KTsNCjwvc2NyaXB0Pg0KPC9kaXY+