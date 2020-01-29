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Факти / Україна / Бізнес і фінанси

Ремонт доріг в Україні: п’ять трас, які відновлять в першу чергу

На засіданні уряду ухвалено рішення про відновлення найбільш зруйнованих ділянок автомагістралей.

Прем’єр-міністр Олексій Гончарук назвав траси, які віднесено до пріоритетних, зокрема:

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  • М-12 Стрий-Тернопіль-Кропивницький-Знам’янка (через Вінницю);
  • Н-23 Кропивницький-Кривий Ріг-Запоріжжя;
  • Н-14 Олександрівка-Кропивницький-Миколаїв;
  • Н-11 Дніпро-Миколаїв (через Кривий Ріг);
  • Н-03 Житомир-Чернівці.

Раніше прем’єр-міністр Олексій Гончарук заявив, що у 2020 році Кабмін планує залучити 86,5 млрд грн на ремонт доріг державного значення.

До речі, в рейтингу якості доріг із 137 країн Україна посіла 130-е місце, опинившись між Мозамбіком та Парагваєм.

Фото: Dreamstime

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