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Факти / Україна / Суспільство

Реєстрація на ЗНО 2020 розпочнеться 3 лютого

Процес реєстрації для участі у ЗНО 2020 триватиме з 3 лютого до 24 березня.

– Щоб успішно зареєструватися для участі в зовнішньому незалежному оцінюванні, необхідно створити та оформити реєстраційну картку, сформувати пакет документів і передати його до регіонального центру, – повідомили в Українському центрі оцінювання якості освіти.

Інформація про зно

Також було визначено категорії осіб, що можуть реєструватися на проходження ЗНО.

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Інформація про зно

Після реєстрації на сайті можна буде відслідковувати, на якому етапі опрацювання перебувають документи.

Загалом цей процес триває не довше 10 робочих днів.

Нагадаємо, що раніше Факти ICTV писали, скільки коштує пробне ЗНО 2020.

Джерело: УЦОЯО

Фото: Dreamstime

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