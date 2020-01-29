Скандал з волонтерами в автобусі: гроші повернули, водіїв звільнили

Компанія Winew/Bus Trans принесла вибачення перед волонтерами Яриною Чорногуз і Анастасією Конфедерат за інцидент в автобусі Луцьк-Київ.

Поведінка водіїв названо неприпустимим. Відповідну заяву опубліковано на сторінці компанії в Facebook.

Читайте: В Італії на телешоу України назвали “малої Росією”. Посольство вимагає вибачень

Стверджується, що поки невідомо, звідки в салоні автобуса взялася флешка з російськомовними фільмами і чому було проігноровано водіями розпорядження фірми про неприпустимість їхньої трансляції.

Після повернення з відрядження водії будуть звільнені. Кошти за невикористану поїздку волонтерам повернули в повному обсязі. Водії вибачилися по телефону.

Нагадаємо, в автобусі Луцьк-Київ відмовилися вимикати російський серіал. Ба більше, водій ще й висадив волонтерок Ярину Чорногуз і Анастасію Конфедерат посеред траси.