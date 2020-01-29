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Факти / Україна

У Кривому Розі створять Офіс контролю викидів у повітря – Гончарук

Під час засідання уряду було ухвалено рішення про створення Офісу контролю викидів у повітря у місті Кривий Ріг.

Прем’єр-міністр Олексій Гончарук заявив, що рівень забруднення повітря та викидів в атмосферу контролюватиметься державою.

– Створення такого Офісу — це лише перший крок на шляху до реформи екологічного контролю. Спеціалісти та співробітники лабораторії Офісу супроводжуватимуть та скеровуватимуть перевірки найбільших підприємств, що здійснюють викиди в атмосферу, – повідомив Гончарук.

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Зазначений Офіс збиратиме інформацію у найбільш складних промислових регіонах України та здійснюватиме там екологічний контроль.

Прем’єр-міністр додав, що Офіс контролю викидів у повітря працюватиме саме у Кривому Розі, оскільки у цьому місті екологічні питання є найбільш гострими.

До слова, під час виступу на Всесвітньому економічному форумі у Давосі вселенський патріарх Варфоломій закликав світ боротися з проблемами у сфері екології.

Джерело: Прем’єр Гончарук

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