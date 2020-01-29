У Маріуполі всі школи закривають на карантин

29 січня Маріупольська міська рада ухвалила рішення про припинення навчального процесу у школах міста.

Це пов’язано зі щоденним збільшенням захворювань на грип серед школярів.

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– Із початку тижня в школах міста було відсутнє 12% школярів через захворювання на ГРВІ, вчора ця цифра становила вже 14%, а сьогодні – понад 16%. Крім того, до контакт-центру неодноразово надходили дзвінки зі скаргами від батьків, – йдеться у повідомленні міськради.

Через велику кількість звернень педіатри працюватимуть за продовженим графіком, а у лікарні на робочі зміни додадуть більше персоналу.

Карантин триватиме аж поки масова захворюваність не пройде.

Нещодавно Факти ICTV розповідали про те, чим зайняти дитину під час карантину у школі.

Джерело: Mariupolrada