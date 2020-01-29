Українська армія – це сильна армія: французький журналіст Леві побував на Донбасі

Відомий французький політичний журналіст Бернар-Анрі Леві в ексклюзивному інтерв’ю Фактам ICTV розповів про свої враження від поїздки на Донбас.

Леві зізнався, що не очікував побачити таких змін в українському війську.

– Українська армія – боєздатна, патріотична та сильна. Українські солдати – хоробрі, дисципліновані та мудрі. Але найголовніше – вони знають, за що воюють на Донбасі.

Вони мають не лише бажання, а і реальну силу захищатися від ворога: у них чудові окопи, справна зброя та прекрасне вміння її застосовувати. Вони здатні захищати свою країну.

Але також їм під силу відвоювати усі ті території, які зараз знаходяться під контролем терористів.