Українська армія – це сильна армія: французький журналіст Леві побував на Донбасі

Відомий французький політичний журналіст Бернар-Анрі Леві в ексклюзивному інтерв’ю Фактам ICTV розповів про свої враження від поїздки на Донбас.
Леві зізнався, що не очікував побачити таких змін в українському війську.
– Українська армія – боєздатна, патріотична та сильна. Українські солдати – хоробрі, дисципліновані та мудрі. Але найголовніше – вони знають, за що воюють на Донбасі.
Вони мають не лише бажання, а і реальну силу захищатися від ворога: у них чудові окопи, справна зброя та прекрасне вміння її застосовувати. Вони здатні захищати свою країну.
Але також їм під силу відвоювати усі ті території, які зараз знаходяться під контролем терористів.
Читайте: Зеленський: Війська з Донбасу може вивести тільки Росія
Бернар-Анрі Леві порівняв українську армію із французькою.
– Армія, яка знає, за що бореться – непереможна. Це я кажу із досвіду Франції. Наша армія у всі часи перемагала тільки тоді, коли реально знала, за що бореться: за правду, демократію та цивілізацію.
Ось якою я бачу українську армію сьогодні.
Французький журналіст також поділився своїми спогадами про Революцію Гідності.
– В лютому 2014 року я приїздив до Києва. Коли я стояв на Майдані, українці навколо були більшими європейцями, ніж я сам, корінний француз.
Мій репортаж, який незабаром вийде друком у французьких та американських ЗМІ, покликаний показати Заходу справжню Україну.
Не слабку, а сильну, не пригнічену, а горду та по-справжньому європейську Україну.
Нагадаємо, що раніше Факти ICTV розповідали про те, що ТКГ відновить пошуки зниклих безвісти на Донбасі.
Фото: ДПСУ