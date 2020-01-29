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За е-посвідченням водія дозволили реєструватись на всі внутрішні рейси

Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук повідомив, що на засіданні Кабміну у середу, 29 січня, міністри ухвалили експериментальний проект.

Тепер для посвідчення особи під час внутрішніх подорожей по Україні літаком чи поїздом можна буде використовувати е-посвідчення водія в мобільному додатку ДіЯ.

Завдяки цьому людина може не використовувати звичний паспорт.

ЧитайтеУ водійське посвідчення почали вписувати групу крові

– Забув паспорт — не встиг на літак/поїзд? Більше не проблема, – наголошує прем’єр.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, що автоцивілку додадуть у смартфони до водійських прав і техпаспорта.

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