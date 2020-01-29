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Факти / Україна / Бізнес і фінанси

За рік середня зарплата в Україні зросла на 16%

Згідно з інформацією Державної служби статистики, середня зарплата в Україні у грудні 2019 року зросла на 16% порівняно з груднем 2018 року.

Таким чином вона склала 12 264 грн.

Середня зарплата у Києві за підсумками грудня 2019 року складає 18 869 грн.

Порівняно з листопадом 2018 року розмір середньої номінальної заробітної плати збільшився на 14,8%.

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Також в Україні зросла і реальна заробітна плата. Порівняно з листопадом 2019 року вона збільшилася на 15,1%, а з груднем 2018 року – на 11,3%.

У грудні минулого року номінальна зарплата штатного працівника в Україні була в 2,9 разів більшою за мінімальну зарплату в країні. На той час вона була встановлена на рівні 4 173 грн.

До слова, прем’єр-міністр Олексій Гончарук доручив переглянути зарплати топ-менеджерів і наглядових рад держпідприємств.

Джерело: Держстат

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