Забруднення повітря у Києві перевищує норми: що робити

Центральна геофізична обсерваторія імені Срезневського 28 січня зафіксувала у Києві перевищення середньодобових концентрацій забруднюючих речовин діоксиду азоту та діоксиду сірки в місцях скупчення автотранспорту – на Бессарабській та Деміївській площах, а також бульварі Лесі Українки.

– За прогнозами Укргідрометцентру, погодні умови 29 січня не сприятимуть розсіюванню шкідливих домішок у приземному шарі повітря, – наголошується у повідомленні.

Основна причина накопичення шкідливих речовин у повітрі – температурна інверсія,суха та безвітряна погода, високий автомобільний трафік.

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Тому киянам радять мінімізувати використання приватного транспорту, уникати прогулянок біля автомагістралей, проводити вологе прибирання та пити більше води.

Управління екології та природних ресурсів КМДА також дає рекомендації у випадках задимленості.

Нагадаємо, у жовтні в лабораторії Центральної геофізичної обсерваторії ДСНС у Києві виявили джерело радіації. Водночас зазначили, що перевищення рівня радіації за межами будівлі немає, як і загроз персоналу та навколишньому середовищу