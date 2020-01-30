AliExpress скасовує доставки товарів до України через коронавірус – ЗМІ

Через коронавірус, який поширюється в Китаї, з’явилися проблеми із доставкою товарів до України через китайський віртуальний майданчик AliExpress.

Повідомлення з проханням скасувати замовлення почали надходити жителям Києва. Продавці обіцяють повернути гроші за оплачений товар.

– Любі друзі! Через епідемію товар не може бути доставлений. Будь ласка, скасуйте ваше замовлення. Ми повернемо кошти якнайшвидше, – йдеться в їхніх повідомленнях.

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Як відомо, у Китаї у понад 7 тис. осіб підтвердили захворювання на смертельну пневмонію, викликану новим типом коронавірусу. Внаслідок захворювання вже загинули 170 осіб.

Джерело: Вести