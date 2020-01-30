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Факти / Україна / Бізнес і фінанси

Чи вплине китайський вірус на світові ринки

Вплив коронавірусу з Китаю на світовий ринок відповідає попереднім подібним епідеміям. Згідно з цим немає ніяких підстав переглядати макроекономічні показники.

– Нічого незвичайного в порівнянні з попередніми епідеміями не відбувається. Немає підстав вважати, що це буде мати значний вплив на макроекономічні показники, – заявив заступник глави НБУ Дмитро Сологуб.

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Він додав, що епідемія таки справила певний вплив на товарні та фінансові ринки, однак довгострокових показників це не торкнеться.

До слова, міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Тимофій Милованов заявив, що вплив коронавірусу nCoV на економіку України буде мінімальним через незначний обсяг зовнішнього туризму в країні.

Фото: Dreamstime

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