Справжньої сніжної та морозної зими в лютому вже не буде, якщо вірити попередніми прогнозами синоптиків.

Буде багато опадів у вигляді дощу, місцями з мокрим снігом, температура вдень переважно зі знаком плюс, тільки вночі можливі невеликі морози.

Погода у Києві в лютому 2020

У Києві в останній місяць зими очікуються опади переважно у вигляді дощу, іноді з мокрим снігом. До 5 лютого переважатиме плюсова температура, потім незначне похолодання вночі до -5, але вже через два дні знову потепління – в окремі дні до +11.

Погода у Харкові в лютому 2020

Тут теж прогнозують переважно дощі – приблизно до 11 лютого. У цей період можливі нічні морози до -8, але вдень температура буде поступово підвищуватися. У другій половині місяця буде більше сонячних днів, і до кінця місяця в окремі дні очікується до +9.

Погода в Одесі в лютому 2020

Лютий буде теплим і майже без опадів, тільки до 6 числа можливі дощі. Температура повітря коливатиметься в діапазоні від +4 до +12.

Погода у Дніпрі в лютому 2020

Місяць почнеться дощами, потім на два-три дні вигляне сонце, а 6 лютого прогнозують рясні снігопади і -2. Але сніг швидко розтане, до середини місяця потеплішає до +10. Потім буде ще кілька дощових днів і зниження температури до +4, але без морозів, навіть вночі.

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Погода у Львові в лютому 2020

У Львові дощі весь місяць, можливий також мокрий сніг. До середини місяця температура підніметься до +15, а до кінця – похолодає до +4.

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Джерело: Gismeteo