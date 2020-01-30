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Факти / Україна / Бізнес і фінанси

Фонд держмайна виставив на продаж 24 автостанції Київпассервісу

Фонд державного майна України виставив на продаж пакет акцій акціонерного товариства Київпассервіс розміром 99,9906% статутного капіталу.

Оскільки підприємству належить 24 автостанції в Києві та Київській області, то всі вони будуть продані.

Наразі у власності Київпассервісу перебуває шість автостанцій у Києві: центральний автовокзал, Дарниця, Дачна, Поділ, Полісся, Південна. Загальна площа будівель і споруд становить 6 252 м². Загальна площа будівель і павільйонів 18 автостанцій у Київській області становить 8 735 м².

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Стартова ціна лоту становить 195,9 млн грн. Аукціон, який відбудеться за допомогою системи ProZorro.Продажі, запланований на 4 березня.

Мінімальний крок аукціону становить 1,9 млн грн. Розмір гарантованого внеску становить 19,5 млн грн.

За умовами, переможець повинен зберегти основне призначення автостанцій протягом п’яти років в Києві і 15 років в області.

Протягом півроку новий власник зобов’язаний погасити заборгованість компанії перед державним бюджетом і невиплачені зарплати працівникам. Також протягом шести років він не має права звільняти працівників.

Раніше Кабмін затвердив список підприємств, що не підлягають приватизації.

Джерело: Фонд Держмайна

Фото: Dreamstime

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