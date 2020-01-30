Великдень у 2020 році припадає на 19 квітня.
Цим святом закінчується Великий Піст, який триває 48 днів. Великдень символізує воскресіння Ісуса Христа, який загинув, аби врятувати людство від великих бід.
Великдень є так званим перехідним святом, а тому й відзначають його щороку в інший день, проте тільки в межах з 4 квітня до 8 травня.
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Від того, коли відзначатиметься Великдень також залежать такі церковні свята, як Вознесіння Христове і Трійця.
Раніше ми писали, куди можна поїхати, щоб відсвяткувати Новий рік 2020.
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