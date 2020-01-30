Вихідні, які припадають на початок останнього місяця зими, будуть, скоріше, весняними. Майже скрізь дощі, а на півдні стовпчик термометра підніметься до +11.

У суботу, 1 лютого, на заході та сході прогнозують дощі, на півночі – з мокрим снігом.

Лише у центрі та на півдні переважатиме суха та сонячна погода.

Температура повітря у західних та південних областях – від +7 до +9.

У центральних областях +6, у північних та східних – до +5.

У Києві дощ з мокрим снігом, вночі -1 +1, а вдень +2 +4.

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У неділю, 2 лютого, майже на всій території України очікуються дощі.

У Чернігівській, Сумській та Харківській областях – сніг, мокрий сніг.

На півдні температура підніметься до +11, на решті території – від +5 до +7.

У столиці дощ, вночі 2-4 градуси тепла, вдень 6-8 вище нуля.

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