Погода в Україні 30 січня погіршиться. Синоптики попереджають про мокрий сніг у західних, центральних та північних областях.

Температура повітря на заході країни становитиме +2-4° вдень і 0-2° вночі. Мокрий сніг очікується у всіх областях.

У центральних і північних областях також передбачаються опади. Температура вдень +1-4° і 0-2° вночі.

На сході країни без опадів, температура вдень коливатиметься від +2° до +5°, а вночі 0-2°.

Читайте: До +7 та мокрий сніг: погода на тиждень в Україні (КАРТА)

Тепла погода буде у південних областях. Температура вдень становитиме +5-8°, вночі 0-2°.

У Києві 30 січня очікується мокрий сніг, температура вдень +1-3°, вночі -1-1°.

Раніше Факти ICTV писали, чому в Україні може зникнути зима.