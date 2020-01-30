PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна

Погода в Україні на 30 січня (КАРТА)

Погода в Україні 30 січня погіршиться. Синоптики попереджають про мокрий сніг у західних, центральних та північних областях. 

Температура повітря на заході країни становитиме +2-4° вдень і 0-2° вночі. Мокрий сніг очікується у всіх областях.

У центральних і північних областях також передбачаються опади. Температура вдень +1-4° і 0-2° вночі. 

На сході країни без опадів, температура вдень коливатиметься від +2° до +5°, а вночі 0-2°.

Читайте: До +7 та мокрий сніг: погода на тиждень в Україні (КАРТА)

Тепла погода буде у південних областях. Температура вдень становитиме +5-8°, вночі 0-2°.

У Києві 30 січня очікується мокрий сніг, температура вдень +1-3°, вночі -1-1°.

Раніше Факти ICTV писали, чому в Україні може зникнути зима.

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка