Помер Віталій Бойко – колишній голова Верховного суду і міністр юстиції

Помер Віталій Бойко – колишній голова Верховного суду України, повідомила Вища рада правосуддя у четвер, 30 січня.

– Вища рада правосуддя висловлює глибокі співчуття рідним і близьким з приводу неймовірної втрати – смерті Бойка Віталія Федоровича, – йдеться в повідомленні.

Бойко народився у 1937 році, кар’єру судді розпочав у 1963 році народним суддею, в 1964 році став головою районного суду в Дніпропетровську.

У 1973 році отримав посаду заступника голови Дніпропетровського облсуду, а в 1986 році очолив Донецький облсуд.

З 1992 до 1993 року працював завідувачем відділом національної безпеки, оборони, правопорядку і надзвичайних ситуацій Кабінету міністрів України.

З 1986 року чотири роки був першим заступником міністра, в 1990-1992 роках – міністром юстиції України.

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У 1993-1994 роках був послом України в Молдові.

У 1994 році був обраний головою Верховного суду України й очолював його до виходу у відставку в 2002 році.

Виконував повноваження члена Вищої ради юстиції за посадою з 24 березня 1998 року до 24 жовтня 2002 року.

Нагадаємо, у січні в Одесі помер Валерій Барановський – український режисер і письменник.

Джерело: ВРП

Фото: Судово-юридична газета