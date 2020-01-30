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Факти / Україна

Це питання нацбезпеки: Рябошапка анонсував боротьбу з прослуховуванням

Приватні спецслужби, які прослуховують главу уряду або прем’єр-міністра, можуть таким чином отримати доступ до інформації, розголошення якої спричинить серйозну проблему для країни, заявив генпрокурор Руслан Рябошапка.

– Це означає можливість прослуховувати будь-кого, – сказав він, говорячи про розслідування справи про прослуховування в кабінеті прем’єр-міністра Олексія Гончарука.

На його думку, дана ситуація вимагає законодавчого врегулювання, щоб це не могли робити приватні спецслужби.

– Йдеться і про доступ до ринку спеціальних пристроїв, і про посилення державного контролю таких речей. Ми зараз думаємо, як розробити всі необхідні заходи безпеки, – зазначив Рябошапка.

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Генпрокуром також вважає, що такі приватні структури потрібно карати і вилучити у них всі пристрої для зняття інформації.

Говорячи про розслідування справи про прослуховування прем’єра, він зазначив, що результатів поки що немає.

Нагадаємо, у жовтні 2019 року президент Володимир Зеленський підписав закон, який дозволяє НАБУ і Державному бюро розслідувань прослуховувати нардепів, незалежно від СБУ.

Джерело: Інтерфакс-Україна

Фото: Офіс генпрокурора

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