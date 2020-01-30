У нас немає відповідей на багато питань – Рябошапка про розслідування катастрофи МАУ

Україна поки не бачить належної реакції Ірану в питанні розслідування обставин катастрофи літака в Ірані.

Про це заявив генеральний прокурор України Руслан Рябошапка.

Рябошапка зазначив, що українська сторона неодноразово зверталася із запитами про міжнародно-правову допомогу до іранського уряду. Зокрема, він сам звертався письмово до генерального прокурора Ірану.

– Ми запитували інформацію, яка необхідна для розслідування, просили про допит певної низки людей, про отримання певних речових доказів, зокрема залишків літака. Але відповіді на всі ці питання ми ще не отримали, – поки ми не бачимо ту реакцію з боку іранських влади, яку б хотіли бачити, – розповів він.

Генпрокурор повідомив, що активно спілкується з представниками країн, громадяни яких загинули під час аварії літака.

– Ми обговорювали створення міжнародної слідчої групи. Наразі немає фінального результату, але проект угоди про створення групи підготовлений, ми передали його посольствам кількох країн, зокрема Ірану, щоб мати можливість працювати в рамках слідчої групи, – підкреслив він.

За словами Рябошапка, слідчу групу можуть створити найближчим часом, і протягом тижня-двох матимемо результат.

– Якщо не буде результату щодо створення міжнародної групи, то це означає, що ми працюватимемо в режимі запитів про міжнародно-правову допомогу, що істотно збільшує час, необхідний для отримання інформації, – підкреслив Рябошапка.

Також Руслан Рябошапка додав, що українська сторона готова підключити експертів з Ірану, Франції та Канади до процесу розшифровки чорних скриньок літака МАУ.

– Справа не в тому, що про чорні скриньки немає відповіді, а в тому, що ці відповіді змінюються кілька разів на день. Різні посадові особи в Ірані надають різну інформацію, тому у нас немає остаточного розуміння. Наша позиція була і буде полягати в тому, щоб розшифровка скриньок проходила в Україні, – підкреслив генпрокурор.

Рябошапка пояснив, що фактично проводиться два розслідування. Одне – цивільне, в рамках Конвенції про міжнародну цивільну авіацію та Конвенції про уніфікацію деяких правил міжнародних повітряних перевезень, друге розслідування – кримінальне.

Також він додав, що результати розслідування ICAO можуть бути долучені до кримінального.

– В цілому на підставі висновку цивільного розслідування потім триває кримінальне розслідування. Тобто, це може бути великою і важливою частиною кримінального розслідування, – додав він.

Відповідаючи на питання про те, де згодом повинен проходити судовий процес над винними у катастрофі Рябошапка сказав, що тут є кілька точок зору.

– Оскільки подія трапилася в Ірані, то Іран повинен забезпечити проведення ефективного розслідування та судового процесу. Ми також повинні провести своє розслідування.

Раніше Факти ICTV писали, що Іран вирішить долю чорних скриньок МАУ після підсумків візиту до Києва.

Фото: Офіс президента