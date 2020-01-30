У Запоріжжі від туберкульозного менінгіту померла 9-річна дівчинка

У Запоріжжі від туберкульозного менінгіту померла 9-річна школярка, яку, ймовірно заразив вітчим, що сидів у в’язниці.

У родині, куди жінка привела цього чоловіка, ростуть ще троє малолітніх дітей.

Старший у шостому класі, а наймолодшому – тільки рік. Їх усіх разом із матір’ю госпіталізували на обстеження в тубдиспансер.

У школі, де навчалася дівчинка почалася паніка, батьки однокласників дівчинки не пускають дітей до школи, а персонал навчального закладу намагається самостійно продезинфікувати класи.

А вітчим після смерті дівчинки просто зник.

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