PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Суспільство

У Запоріжжі від туберкульозного менінгіту померла 9-річна дівчинка

У Запоріжжі від туберкульозного менінгіту померла 9-річна школярка, яку, ймовірно заразив вітчим, що сидів у в’язниці.

У родині, куди жінка привела цього чоловіка, ростуть ще троє малолітніх дітей.

Старший  у шостому класі, а наймолодшому – тільки рік. Їх усіх разом із матір’ю госпіталізували на обстеження в тубдиспансер.

У школі, де навчалася дівчинка почалася паніка, батьки однокласників дівчинки не пускають дітей до школи, а персонал навчального закладу намагається самостійно продезинфікувати класи.

А вітчим після смерті дівчинки просто зник. 

ЧитайтеКарантин у школах 2020: міста, де призупинено навчання

Нещодавно Факти ICTV розповідали про те, чим зайняти дитину під час карантину у школі.

Джерело: Надзвичайні новини

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка